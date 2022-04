Sconcerti: “Primo campionato senza una squadra di riferimento”

Il giornalista ha analizzato la serie A e i prossimi impegni delle squadre coinvolte per la lotta al titolo, individuando la sua sua personale favorita per la vittoria finale

redazionejuvenews

La Juventus ha perso la partita contro l'inter di domenica sera, non senza polemiche, uscendo di fatto dalla lotta Scudetto. Quella contro i nerazzurri era infatti l'ultima chiamata per i bianconeri per riprendere il treno di testa, fallita anche per colpa di un arbitraggio poco chiaro contro i nerazzurri.

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso il suo editoriale per Il Corriere della Sera, ha parlato del campionato italiano e delle gerarchie da qui alla fine della stagione: "Questo è il primo campionato in cui manca una squadra di riferimento. Non sai chi vincerà e nemmeno chi perderà di più. Conta poco quello che pensiamo, conta quello che continuerà ad accadere. Cento anni di cifre dicono che tutte e tre le squadre di testa per ora sono dentro i limiti per vincere. Il confine più severo è quello delle sconfitte, molto pericoloso superare le cinque partite perse, ma alla trentunesima giornata Milan, Napoli e Inter sono dentro il margine".

"All’ultima giornata l’Inter giocherà in casa con la Sampdoria e il Napoli andrà a La Spezia. Sono due avversari che si equivalgono, abbastanza agevoli. Ma se Spezia e Samp dovessero giocarsi la salvezza quel giorno, diventerebbero due partite complesse. Il Milan andrà invece a Reggio Emilia contro il Sassuolo, partita delicata, ma il Sassuolo in casa ha battuto solo Salernitana, Venezia, Lazio, Fiorentina e Spezia. Gioca molto meglio in trasferta dove ha battuto Milan, Juve e Verona".

"Se l’Inter vincesse a Bologna il suo distacco dal Milan scenderebbe a un punto, e il suo handicap salirebbe solo a 18. Se pareggiasse, i punti di distacco e gli handicap sarebbero 3, totale 20. Perdendo tutto salirebbe a 4, totale 21. Contro i 20.5 finali del Napoli (19.5 più il punto attuale di distacco). Partendo dai distacchi attuali questo porterebbe a un risultato clamoroso. La classifica diventerebbe questa: 1 Inter, 2 Napoli, 3 Milan. Con due risultati su tre dell’Inter a Bologna. Naturalmente è tutto fuorché scienza, ma ha buone radici nei dati analizzabili. Il calendario è una prova oggettiva, la classifica anche".