Bernardeschi lontano dalla Juve: distanza tra domanda e offerta

La Juventus è alle prese con i rinnovi di contratto di alcuni suoi giocatori che vanno in scadenza alla fine della stagione, ed è a colloquio con i procuratori

redazionejuvenews

La Juventus è pronta a riprendere il suo cammino dopo la pausa per le Nazionali, con i bianconeri che domenica sera affronteranno l'inter tra le mura amiche dell'AllianzStadium. La vittoria ottenuta contro la Salernitana prima della pausa ha consentito ai bianconeri di consolidare il loro quarto posto, con 8 punti di vantaggio sull'Atalanta, che però ha una partita in meno, e di avvicinarsi alle prime posizioni, con la squadra di Inzaghi distante un punto, ma con una partita in meno, e il Napoli quattro. Una classifica di gran lunga migliore rispetto a quella di gennaio, che vedeva i bianconeri a 10 punti dal quarto posto e con più di un piede fuori dalle posizioni valide per la qualificazione alla prossima Champions League.

Champions League che la Juventus ritroverà il prossimo anno, vista l'eliminazione subita da parte del Villareal, che i calciatori bianconeri sono riusciti a smaltire subito, e che Allegri spera non lasci scorie per le prossime partite.Ora un finale di stagione ad alto tasso di adrenalina, con i bianconeri che cercheranno di vincere tutte le partite da qui alla fine: al termine della stagione poi si tireranno le somme su quanto fatto e ottenuto, anche se alcune decisioni la società le sta già prendendo in questi giorni.

Prima su tutte quella di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala, che lascerà i bianconeri a zero, e che non sarà però il solo: la dirigenza bianconera non sembra infatti avere intenzione di rinnovare il contratto di Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza alla fine della stagione, soprattutto per le richieste del giocatore. I bianconeri, seguendo la nuova politica aziendale, hanno offerto al giocatore un rinnovo con un fisso più basso di quello percepito ora, cosa che il numero 20 e il suo procuratore non sembrano disposti ad accettare. Da qui la spaccatura, anche se ci saranno nuovi confronti, che potrebbe portare Bernardeschi lontano da Torino a fine stagione.