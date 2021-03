La Juve aspetta il rientro di Dybala

La Joya sembra essere finalmente vicina al rientro

La Juventus ha detto addio ai sogni di gloria europei dopo l'eliminazione da parte del Porto dalla Champions League. Nonostante la vittoria per 3-2 infatti, la Juventus è stata eliminata in virtù del maggior numero di gol segnati in trasferta dai portoghesi, con il risultato di andata che aveva visto i lusitani imporsi per 2-1. La Juventus ora dovrà dedicarsi a cercare di rimontare in campionato l'Inter prima in classifica, che ha dieci punti di vantaggio ma una partita in più rispetto alla squadra torinese.

La Juventus in questo finale di stagione si gioca quindi il tutto per tutto per cercare di vincere il decimo scudetto consecutivo, e spera di farlo insieme al suo numero 10 Paulo Dybala. L'argentino non ha ancora risolto il problema al ginocchio accusato durante la sfida di campionato contro il Sassuolo dello scorso 10 gennaio: dopo che i primi esami avevano prefigurato un rientro a febbraio, i tempo hanno iniziato a dilungarsi e l'argentino non si è più visto in campo. Dopo aver visto vari specialisti ora la Joya sembra sia sulla via del recupero, come testimoniato anche dalla sua presenza agli allenamenti e sugli spalti insieme ai compagni nelle partite. Dybala sta riniziando a vivere il gruppo e la Continassa nella loro pienezza, e i compagni non vedono l'ora di poter godere in campo delle sue gesta.

Il calciatore argentino verosimilmente dovrebbe saltare le prossime partite e potrebbe rientrare addirittura dopo la sosta per le Nazionali. Il suo recupero sta procedendo con calma e la Juventus non vuole forzare i tempi, avendolo già perso nella parte cruciale della stagione. Tanti sono infatti i rimpianti a pensare a come sarebbero andate la cose con la Joya disponibile, in una stagione che ha visto la Juventus martoriata da infortuni e assenze per COVID, che hanno contributo al rendimento non all'altezza di questi mesi.