Sconcerti: “La Juve non risolve i suoi problemi, Vlahovic solo”

L'esperto giornalista, dalle colonne del Corriere della Sera, ha analizzato la partita pareggiata ieri sera dai bianconeri contro la Roma

redazionejuvenews

Ieri sera all'Allianz Stadium la Juventus ha pareggiato contro la Roma per 1-1. Al gol iniziale di Dusan Vlahovic, con uno splendido calcio di punizione, ha risposto nella ripresa la rete di Tammy Abraham, che ha colpito di testa da pochi passi su assist di Paulo Dybala. Nel primo tempo la Juventus aveva trovato anche il gol del 2-0 con un bel tiro di Locatelli, annullato poi al Var per un tocco di braccio di Vlahovic nel corso dell'azione. Passi in avanti nell'approccio e nel gioco rispetto alla prova molto deludente vista a Marassi contro la Sampdoria, ma resta l'amaro in bocca per non aver chiuso la gara quando i giallorossi erano in difficoltà.

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato la gara di Torino: "La Juve non risolve i suoi problemi, alcuni stanno anzi diventando abituali. Ha giocato bene, d’istinto e corsa nel primo tempo quando aveva davanti una Roma timida e scossa dal gol preso subito. Ma non è mai riuscita a diventare pericolosa. Anche nella parte buona della gara, ha segnato su punizione e tirato con Cuadrado sempre su punizione. La Juve costruisce poco, in attacco gioca solo sui secondi palloni. Crescerà, non con Paredes, che è un altro ottimo mediano, non uomo da rifinitura".

L'esperto giornalista ha proseguito: "Vlahovic è continuato a rimanere solo in mezzo all’area. Diventa inutile mettere tanti cross se in quella zona c’è solo lui. La Juve non porta uomini in area e non ha qualcuno che sappia trovare un ultimo passaggio. In sostanza, fa fatica a diventare squadra. Non riesce a trovare una lettura corretta a centrocampo, sono tutti mediani. Gli ultimi trenta metri vengono occupati anche con stile, ma senza sostanza. Manca Pogba e manca anche Dybala. Anche la Roma non è riuscita a rendersi pericolosa. Ancora un gol su calcio d'angolo. Sono due che squadre che andranno avanti, ma ancora inespresse".