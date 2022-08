Da Vlahovic fino a Rui Patricio: tutte le statistiche di Juve-Roma

Una vittoria e due pareggi: inizio in salita per la Juve di Massimiliano Allegri, che continua a perdere punti per strada. A differenza del match contro la Sampdoria, però, ieri sera i bianconeri hanno messo in campo una buona prestazione, contro una squadra di assoluto livello come la Roma. Nel primo tempo la Vecchia Signora ha dominato in lungo e in largo la partita, mettendo in seria difficoltà la squadra di Mourinho. Nella seconda frazione di gioco, però, il pressing è diminuito e la Roma ha trovato il gol del pareggio. Un punto che lascia l'amaro in bocca.