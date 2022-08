Montezemolo: “La presidenza della Juve? Fu un errore dire di sì”

Luca Cordero di Montezemolo è stato intervistato dal Corriere della Sera, dove si è raccontato a tutto tondo. L'imprenditore e dirigente d'azienda ha parlato del suo passato da presidente della Juventus : " Fu un errore dire di sì . Dopo la bellissima avventura di Italia ‘90, non ne potevo più del calcio, di stadi, partite, arbitri... Ma non potevo rifiutare . E poi l’Avvocato si era infatuato di Maifredi . Era il periodo del Milan di Sacchi, e lui in fondo aveva sempre amato il bel gioco: Sivori, Platini, Maradona, Baggio ".

Montezemolo poi ha raccontato la figura dell' Avvocato Gianni Agnelli , che è stata molto presente nella sua vita: "Era diverso da come lo raccontano. Ad esempio era molto italiano . Amava il calcio e le auto . Non era affatto disinteressato al cibo : la prima volta che da giovane andai a trovarlo all’Argentario parlammo dell’olio toscano, quando veniva a Roma andavamo a Fregene a mangiare il pesce. Era anche lui un po’ superstizioso. Soprattutto, era molto legato a Torino, al Piemonte. E voleva essere il primo promoter dell’Italia in America e nel mondo ".

In passato nacque la leggenda che fosse figlio dell'Avvocato: "In famiglia ne sorridevamo. Dicevo a mia madre: “Cos’hai combinato?”. È vero però che per me è stato come un padre. Mi ha trasmesso la curiosità per gli uomini, per il mondo, per l’arte contemporanea: la pop art e l’arte povera, Lichtenstein e Alighiero Boetti, Warhol e Pistoletto. A Torino abitavo sulla sua stessa collina, qualche tornante sotto. Ogni tanto mi chiamava: “Vieni a vedere il secondo tempo di un film?”. Avvocato, ma perché il secondo tempo? “Va bene, vediamo il primo, poi andiamo a dormire".