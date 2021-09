Sconcerti critica Locatelli: “È un giocatore da Fiorentina, non da Juventus”

Il giornalista Mario Sconcerti è tornato a parlare dei molti problemi della Juventus: da Allegri fino a Locatelli, passando per Chiesa

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti è tornato a parlare dei molti problemi in casa Juventus, a partire da Federico Chiesa: "Ricordo che Sarri diceva che non ama quelli che corrono con la testa bassa. Chiesa è cresciuto, ma ha limiti tattici, è esclusivamente un attaccante, che prende il pallone e va per conto proprio. Non è un giocatore che aiuta, deve ancora evolversi. In un momento del genere, con la Juventus in grande difficoltà, un giocatore come Chiesa difficilmente aiuta. Sta giocando veramente poco. Credo sia un momento in cui Chiesa non è sufficientemente utile alla Juventus, ma non durerà molto, perché resta un giocatore importante".