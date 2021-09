Streaming Spezia-Juventus: ecco come vedere la partita in diretta

Serie A: tra poco in scena il match del Picco Spezia-Juventus, ecco come vedere la partita live in diretta streaming e legalmente

redazionejuvenews

La Juventus torna in campo dopo il pareggio contro il Milan. I bianconeri di Allegri devono centrare la prima vittoria stagionale in Serie A contro lo Spezia. Chi vorrà seguire la partita in diretta streaming, potrà farlo senza troppi problemi sulla propria Smart TV, ma anche su pc, tablet e smartphone.

Ecco come vedere live Spezia-Juventus in diretta streaming

Il calcio d'inizio di Spezia-Juventus è fissato alle ore 18:30 allo stadio Picco. La partita sarà visibile in diretta streaming suDAZN. Dunque vi basterà accedere alla piattaforma collegandovi con qualsiasi dispositivo abbiate a disposizione. Qui dunque vi proponiamo il link per abbonarsi in pochissimi secondi con la possibilità, fra le altre cose, di poter disdire l'abbonamento in un secondo tempo senza alcun problema e in qualsiasi momento.

Guarda Spezia-Juve in streaming da pc, tablet, cellulare o smart TV | >>> Abbonati subito a DAZN <<<

Per tutte le ultime notizie, le interviste dei protagonisti, l’analisi della partita, gli approfondimenti ma anche le ultime novità di mercato, potrete seguire tutto cliccando qui!