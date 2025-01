Sciscione: “Juve e altre tre per la lotta al quarto posto”

Sciscione ha parlato della lotta in Serie A per il quarto posto: per il giornalista, la Juve farebbe parte del novero delle squadre in lotta

Intervistato a 1 Football Club, Augusto Sciscione ha parlato della lotta per la conquista del 4° posto in classifica, valevole per la qualificazione alla prossima Champions League. Scontro che, per il giornalista, includerebbe anche la Juventus: “Credo che le prime tre posizioni siano già definite, con Napoli, Inter e Atalanta difficili da raggiungere. La vera lotta sarà per il quarto e quinto posto, dove Fiorentina, Juventus e Milan saranno contendenti dirette. Con la Fiorentina che non ha fatto punti contro il Napoli, la Lazio potrebbe chiudere il girone d’andata in una posizione ancora più favorevole. Comunque, credo che la Lazio abbia qualcosa in più rispetto alla Fiorentina, specialmente dopo il mercato di gennaio”.

Sciscione: “Lazio non in grande condizione per il derby”

Sulla squadra biancoceleste, il giornalista ha aggiunto: “Dal punto di vista della classifica la Lazio arriva meglio della Roma al derby, ma per quanto riguarda le condizioni dei giocatori, assolutamente no. La Lazio deve fare i conti con molte assenze. Pedro sarà fuori, e questa mattina si cercherà di recuperarlo almeno per la panchina. Anche Basic e Patric non sono al meglio, e si stanno adottando soluzioni d’emergenza per avere più uomini disponibili. Gli infortuni non sono certo un dettaglio trascurabile. Però la Lazio sta comunque disputando una stagione molto diversa rispetto alla Roma, una stagione sopra le righe rispetto alle aspettative, merito del tecnico Baroni“.