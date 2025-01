Pavan: “La Juventus non può presentarsi con una rosa del genere”

Massimo Pavan ha parlato della rosa della Juve: per il giornalista, la squadra si presenterebbe attualmente come particolarmente incompleta

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della rosa della Juventus e delle esigenze di calciomercato. Ecco cosa ha scritto: “Lo sappiamo, lo sapevamo, lo ripetiamo: “Servono rinforzi”. La Juventus ha una rosa che in parte è completa ed in parte è corta, la non convocazione di Danilo ha aperto una voragine in difesa dove giocano sempre gli stessi. Gatti e Kalulu e se non ci sono loro? Kalulu e Gatti, una squadra come la Juventus non può presentarsi con una rosa del genere alle prossime partite”.

Pavan: “Locatelli non può giocare in difesa”

Il giornalista ha proseguito: “Servono interventi urgenti. Reintegrare Danilo, almeno per gennaio, non è possibile, Locatelli non è presentabile in difesa e con il Milan, con quell’intervento imbarazzante, lo abbiamo capito per la terza volta. Lo avevamo visto per la prima volta in Juventus-Venezia su un anticipo sbagliato; lo avevamo rivisto in Juventus-Fiorentina con le difficoltà nel finale su Kean. Quindi, la conferma assoluta è che in quel ruolo non ci può giocare. Sul giocatore e suo nomi non ci sbilanciamo: Hancko, Antonio Silva, Skriniar vanno tutti bene, basta che arrivi qualcuno. Ci andrebbe bene pure Ismaiji dell’Empoli, pure in scadenza di contratto e che sarebbe una bella occasione”.