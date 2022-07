Scazzola: “Cambiaso è completo, la Juve sui giovani non sbaglia”

Cristiano Scazzola, ex allenatore di Cambiaso, ha analizzato il trasferimento del terzino alla Juventus, parlando anche del passato.

redazionejuvenews

Cristiano Scazzola, ex allenatore di Andrea Cambiaso, nuovo acquisto della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dell'ex Genoa. Ecco le sue parole: "Nel suo ruolo è un giocatore completo, la Juventus difficilmente sbaglia sui giovani. E' un mancino naturale, la sua bravura consiste nel saper utilizzare bene entrambi i piedi ed è molto raro trovare un giocatore in grado di essere imprevedibile sia a destra che a sinistra. Potrebbe fare anche la mezz'ala, per cui è molto duttile. Non penso avrà difficoltà ad ambientarsi in una squadra top come quella bianconera. Per me è un grande acquisto".

Sulla carriera del classe 2000: "Ha fatto tanta gavetta per arrivare fin qui, è partito dall'Interregionale e poco alla volta si è affermato nelle categorie superiori. E' stato il procuratore Luca Dell'Amico a suggerirmi il suo nome ad Alessandria, lui ha sempre creduto nelle sue potenzialità e questa intuizione gli ha un po' cambiato la carriera. Non aveva mai giocato come quinto di destra, ma finché era a disposizione si è sempre comportato molto bene. E' riuscito ad esplodere. Poi, purtroppo, c'è stata la rottura del crociato, un grande dispiacere visto il suo campionato stratosferico".

Sul futuro di Cambiaso: "Essendo un ragazzo intelligente e umile, sicuramente capirà il valore di una società in cui tutti ambiscono arrivare da calciatori. Andrea dovrà lavorare sodo, tenendo sempre i piedi per terra, in modo da poter migliorare sempre di più e percorrere la stessa strada dei suoi predecessori acquistati dalla Juventus in età giovanile come Chiellini o Bonucci. Non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza. Gli auguro davvero tanta fortuna. Le caratteristiche? E' un po' più offensivo, con un piede diverso, ma potrebbe assomigliare a Vincent Candela. Lui giocava a sinistra utilizzando il piede destro, mentre per Andrea accade spesso il contrario. E' un giocatore molto simile, gli assomiglia abbastanza".