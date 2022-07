Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo: De Ligt può sbloccare altri 5 colpi

Siamo giunti in una fase cruciale del calciomercato della Juventus . I prossimi giorni infatti potrebbero essere quelli decisivi per sbloccare alcune grosse trattative, che indirizzeranno i movimenti e i piani della Juve per quanto riguarda la seconda parte di questo mercato estivo.

I due tavoli principali su cui sta lavorando la Vecchia Signora sono sempre gli stessi: la cessione di Matthijs de Ligt e il colpo Nicolò Zaniolo . Due operazioni parallele, con la prima che potrebbe aiutare la Juventus a sbloccare la seconda in breve tempo. Ma la cessione di de Ligt al Bayern Monaco e i relativi incassi potrebbero consentire ai bianconeri di permettersi anche altri grossi colpi in entrata.

Il difensore olandese, in primo luogo, ha un ingaggio altissimo, di gran lunga il più pesante dell'intera rosa bianconera. Oltre a questo aspetto, comunque non di secondo piano, l'addio di De Ligt garantirebbe un'enorme iniezione di liquidi nelle casse della Juventus. Con un tesoretto da circa 85/90 milioni di euro dunque, Cherubini e soci potrebbero partire all'assalto dei tanti obiettivi di calciomercato che hanno sulla loro lista della spesa. Il primo, come detto, sarebbe Nicolò Zaniolo. La trattativa con la Roma è già impostata, ma bisogna fare il passo decisivo per sbloccare l'affare. Ma non solo. La remunerativa cessione di De Ligt infatti potrebbe sbloccare anche altri 5 grandi colpi in entrata: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<