Juve, scambio da urlo col Barcellona? Cherubini ci sta pensando | News

Partiamo dal presupposto che Massimiliano Allegri è innamorato di Rabiot. Il tecnico toscano starebbe spingendo fortemente per il rinnovo del francese, ma al momento le parti sono molto distanti. La dirigenza ha fatto capire a Max che in caso di offerta adeguata per l'ex Psg a gennaio, la permanenza fino a giugno potrebbe non essere scontata. Abbiamo raccontato dello United, del Chelsea, dell'Arsenal, ma attenzione anche al Barcellona, che vorrebbe mettere sotto contratto fin da subito il numero 25 bianconero. Si starebbe parlando anche di un possibile scambio con il club blaugrana<<<