Scaloni: “Juve? Il momento difficile non mi sorprende”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il ct dell’Argentina Scaloni ha parlato del derby d’Italia tra Juve e Inter: “Ho grande curiosità e voglia di vedermi una delle partite più importanti della stagione italiana, una sfida arricchita dal duello a distanza tra due dei migliori attaccanti del mondo. Lautaro sta benissimo, è in uno stato d’animo perfetto, nel 2025 sta segnando tanti gol, e Kolo Muani è l’acquisto dell’inverno, è appena arrivato e non poteva iniziare meglio. Sarà un gran match”. Su Nico Gonzalez: “Un giocatore importante. Con noi se sta bene verrà sempre perché ci dà qualcosa in più di ciò che abbiamo: profondità, dribbling, calci piazzati. È uno dei giocatori importanti della nostra nazionale. Si è fatto male, è tornato e ora sta giocando e penso che in futuro farà parte del gruppo dei giocatori importanti anche nella Juve”.

Juve, le parole di Scaloni

Sul momento di forma della Juve: "Sorpreso? No, per niente. Mi spiego: la Juve è una squadra che sta tornando ad essere ciò che era, si sta ristrutturando dopo aver subito tanti cambi a tutti i livelli: club, staff tecnico, giocatori. Nel passato recente ha costruito squadre storiche e ora attraversa un momento che io ritengo necessario: un cambio importante che prima o poi tocca a ogni squadra, e la cosa più importante è che è lì. Ovviamente quest'anno non può lottare per il titolo, ma per un posto in Champions sì. Non è così in basso in classifica, ha la possibilità di avanzare in Europa, l'importante è che continui sulla strada del ritorno a ciò che era: se non la squadra più grande d'Italia una delle più grandi".