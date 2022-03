Scaloni: “Dybala non è in discussione ma deve stare in condizione”

Il commissario tecnico della Nazionale argentina ha parlato della sua nazionale e del calciatore della Juventus Paulo Dybala, spiegando la sua mancata convocazione

Il Commissario Tecnico della Nazionale Argentina Lionel Scaloni ha parlato intervistato in conferenza stampa dicendo la sua sulla mancata convocazione di Paulo Dybala e sulla situazione della sua Nazionale in vista delle qualificazioni per il prossimo Mondiale in Qatar che prenderà il via a novembre e durerà fino a dicembre: "Ho parlato con Dybala quando abbiamo fornito la lista preliminare perché era in fase di recupero e ho parlato dopo aver fornito la lista. Non è in discussione, ma abbiamo bisogno che quando arriva lo faccia in condizioni ottimali. Non gli facciamo un favore se arriva senza ritmo. Per il Mondiale c’è tempo e abbiamo bisogno che sia nelle migliori condizioni".