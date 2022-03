Mancini: “La più grande delusione della mia carriera”

Il commissario tecnico dell'Italia ha parlato della partita di ieri sera contro la Macedonia e dalla mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale

La Nazionale Italiana di calcio ha perso ieri sera la prima partita valevole per gli spareggi per la qualificazione al prossimo mondiale in programma in Qatar tra novembre e dicembre, dicendo addio alla possibilità di qualificarsi per la CoppadelMondo. Un disastro sportivo del calcio italiano, che per la seconda edizione consecutiva non parteciperà al Mondiale: Campioni d'Europa in carica, gli Azzurri erano sicuri del passaggio del turno dopo la partita di ieri sera, ma nonostante il dominio assoluto della gara, la Macedonia del Nord è riuscita a vincere trovando il gol nel recupero, e garantendosi la finale contro il Portogallo, con la vincente che approderà al Mondiale.