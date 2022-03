Dalla Germania: la Juventus punta Akanji per l’estate

La Juventus vuole rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, Akanji è un nuovo nome sul tavolo dei bianconeri.

La Juventus, come detto in precedenza, ha bisogno e necessità di nuovi innesti nel pacchetto arretrato. Infatti Chiellini, dopo la delusione mondiale, potrebbe anche dire addio al calcio, ma a prescindere da tutto, l'ex Livorno è spesso ai box per diversi infortuni muscolari. Situazione simile anche per Leonardo Bonucci, che essendo un po' più giovane rispetto al compagno di reparto, ha qualche anno in più di autonomia, ma le primavere sono comunque 34, quindi si va verso la fase finale della carriera. Rugani potrebbe essere il quarto centrale ed è una ottima riserva quando viene chiamato in causa, anche se quando si alza il livello va un po' in difficoltà, però come vice è più che affidabile. De Ligt è invece il perno da cui ripartire, uno dei centrali più forti di questa generazione, quindi una cessione sarebbe disastrosa, mentre Gatti, acquistato dal Frosinone a gennaio, probabilmente verrà girato in prestito a qualche squadra di Serie A. Menzione anche per De Winter, difensore giovane della Primavera, che potrebbe essere portato nella rosa di Massimiliano Allegri.