Savino: “Gerarchie in attacco sovvertite. La Juve lotti per lo scudetto”

Intervistato su Radio Bianconera, Roberto Savino, avvocato, scrittore e tifoso della Juventusha parlato di alcuni temi relativi alla sua squadra del cuore. Ecco cosa ha detto: “La Juve deve lottare per il titolo, anche se poi magari non riesce a conquistarlo. L'Inter la vedo in forma, anche se qualche passo falso lo ha fatto. La prima parte di stagione va divisa in due parti. Prima del Sassuolo la squadra volava, poi c'è stato il tonfo. Forse Allegri si è impaurito ed è tornato a giocare in un certo modo. Da cinque giornate la squadra ha avuto una palese palese crescita ed è nettamente migliore rispetto a quella vista nella passata stagione”.