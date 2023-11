Bojinov: “Fiorentina-Juventus quasi un derby. Vlahovic speciale”

Intervistato per La Stampa, ha parlato Valeri Bojinov, doppio ex di Fiorentina e Juventus. Quest'ultime due squadre si affronteranno nel prossimo appuntamento del campionato di Serie A. Sulla sfida in programma, l'ex calciatore ha detto: "Me la aspetto intensa, le due squadre stanno bene. La Juve ha trovato continuità, la Fiorentina mi piace per come gioca. In fondo è quasi un derby, spero sia ricca di gol e senza tensioni tra tifosi. Che vinca il migliore".