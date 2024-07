Savino: “Da tempo non si vedeva un centrocampo così alla Juve”

Savino ha parlato delle prospettive per la stagione della Juve: per l'avvocato, tifoso bianconero, sembrerebbero esserci ottimi presupposti

Intervistato per Radio Bianconera, Roberto Savino ha parlato della Juventus dopo la promulgazione del calendario della Serie A. Ecco le sue parole: “Non ho mai dato troppa importanza al calendario, anche perché ne stiamo parlando a luglio. Per esempio può succedere che alla prima giornata il Como sia in grande forma e possa mettere in difficoltà la Juve, malgrado la differenza di valori. Può sembrare un impegno facile, invece può rivelarsi il contrario. Meglio affrontare una squadra più forte, ma meno in forma in quel momento. Comunque sia, bisogna pedalare e giocare senza paura. A differenza di altri, noi tifosi della Juve non ci siano mai lamentati. Andiamo in campo e vinciamo se vogliamo raggiungere gli obiettivi”.

Savino sulle ambizioni della Juventus

L’avvocato ha proseguito: “Senza dubbio dopo anni in cui questo reparto è stato deficitario, si sta intervenendo in modo massiccio e deciso. Si stanno prendendo giocatori di cui si parlava ormai da mesi. Immagino alla base ci sia un progetto tecnico e gli acquisti siano fatti in accordo con Thiago Motta”.