Sassuolo-Juventus – Mckennie verso la conferma, dubbio Rabiot

Mister Massimiliano Allegri rischia di perdere qualche pezzo in vista del match di sabato 23 settembre contro il Sassuolo. L'allenatore della Juventusdovrà certamente fare a meno di Alex Sandro, infortunatosi ieri in allenamento e costretto a 45 giorni di stop. Sempre nella sessione di ieri, anche Adrien Rabiot ha avuto dei problemi alla caviglia che lo mettono in dubbio per la trasferta in Emilia.