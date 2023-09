Juve, brutte notizie per Max Allegri: si ferma Alex Sandro

Il brasiliano è costretto a fermarsi in attesa dei prossimi esami da ripetere tra circa 2 settimane. C'è lesione per Alex Sandro

A seguito all’infortunio rimediato durante l’allenamento di ieri alla Continassa, stamattina il brasiliano è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire l'entità del problema. Sfortunatamente non arrivano buone notizie dal bollettino medico da poco diffuso. Gli esami a cui è stato sottoposto Alex Sandro hanno infatti evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore - come si legge dalla nota ufficiale diffusa dal club bianconero- ha già iniziato l’iter riabilitativo e ripeterà gli esami strumentali tra quindici giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero.