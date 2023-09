Sassuolo-Juventus: la moviola del match diretto da Colombo

REGGIO EMILIA - Nella 5° giornata di Serie A, la partita tra Juventus e Sassuolo è stata arbitrata dal sig. Colombo, coadiuvato dalla coppia Raspollini-Affatato mentre il IV uomo sarà il signor Sozza. Al VAR ci sarà Fabbri, mentre all' AVAR sarà Di Martino.

5' - Vlahovic finisce a terra dopo un contatto in mezzo al campo, ma per l'arbitro non c'è nulla