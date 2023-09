Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali

La Juventus sta per scendere in campo contro la Lazio nella partita valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per rimanere attaccati alla testa della classifica, in un AllianzStadium tutto esaurito per l'occasione, e che vedrà sugli spalti anche il ritorno del tifo organizzato bianconero in curva sud.