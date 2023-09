Da Vlahovic a Berardi: tutte le statistiche in vista di Sassuolo-Juve

Dal super inizio di Vlahovic a Berardi: tutte le statistiche in vista del match di Serie A tra Sassuolo e Juve

In vista del match tra Sassuolo e Juve la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "Il Sassuolo ha ottenuto due vittorie nelle ultime quattro sfide di Serie A TIM contro la Juventus (2P), un successo in più dell’unico ottenuto dai neroverdi nelle precedenti 16 partite contro i bianconeri nel massimo torneo (3N, 12P).

Nonostante la vittoria per 1-0 con gol di Defrel nell’ultimo match casalingo disputato dal Sassuolo contro la Juventus in Serie A TIM (il 16 aprile 2023), quella bianconera è una delle tre formazioni (al pari di Inter e Milan) affrontate almeno due volte in Serie A TIM, contro cui i neroverdi hanno la più alta percentuale di sconfitte interne (60%, sei ko su 10 gare, 2V, 2N).

Questa è solo la terza volta che il Sassuolo perde almeno tre volte nelle prime quattro partite di un campionato di Serie A TIM, dopo il 2013/14 (quattro sconfitte su quattro) e il 2017/18 (tre ko su quattro); solo nel 2013/14 (prima stagione nella competizione per gli emiliani) sono arrivate almeno quattro sconfitte nelle prime cinque giornate.

Dalla stagione del ritorno in Serie A TIM (2007/08), questa è solo la quinta volta che la Juventus realizza almeno nove gol nelle prime quattro partite di un massimo campionato: le precedenti nel 2018/19 e nel 2017/18 proprio con Massimiliano Allegri in panchina, poi nel 2012/13 con Antonio Conte e nel 2007/08 con Claudio Ranieri.

La Juventus ha vinto nelle prime due gare in trasferta di questo campionato senza incassare alcun gol. Non ottiene tre successi nelle prime tre gare fuori casa di un torneo di Serie A TIM abbinandoci il clean sheet in ognuna dal 2014/15 (cinque gol fatti e zero subiti in quel caso).

Il Sassuolo ha subito sei gol nell’ultima mezz’ora di gioco, record negativo del campionato in corso e ha incassato il 44% dei suoi gol totali (quattro su nove) nell’ultimo quarto d’ora di match, record negativo in percentuale in questa Serie A TIM.

La Juventus ha il secondo miglior dato di Expected Goals a favore del campionato dopo l’Inter (9.99 vs 7.76), mentre ha il miglior dato per Expected Goals contro (2.42 finora, meno di qualsiasi formazione).

Tra le squadre affrontate almeno quattro volte in Serie A TIM, la Juventus è quella contro cui Domenico Berardi (a quota 299 presenze nella competizione) ha la seconda peggior media di minuti/gol: un solo centro per l’attaccante neroverde in ben 1025 minuti (12 presenze) di massimo campionato disputati contro i bianconeri (peggio solo contro l’Udinese, un gol in 1100 minuti) – la rete risale al 15 luglio 2020, su punizione diretta, al Mapei Stadium.

Dusan Vlahovic (quattro gol in queste prime quattro giornate) insegue un suo nuovo primato: non è mai arrivato ad almeno cinque centri nelle prime cinque gare della sua squadra in un campionato di Serie A TIM; l’attaccante serbo potrebbe diventare solo il quinto bianconero degli ultimi 40 anni a raggiungere almeno quota cinque reti nei primi cinque turni dopo Ronaldo (cinque nel 20/21), Dybala (otto nel 17/18), Trezeguet (sei nel 2007/08) e Del Piero (sei nel 2002/03).

Questo è il miglior avvio da punto di vista realizzativo per Federico Chiesa in Serie A TIM. L’attaccante della Juventus ha partecipato attivamente a ben sette gol (cinque reti e due assist) nelle ultime nove partite disputate in campionato, nessun bianconero è stato coinvolto attivamente in più reti da maggio ad oggi nella

competizione (sette anche Vlahovic)".

(legaseriea.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.