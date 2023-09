Chiesa è tornato al centro della Juve: 5 gol e 2 assist nelle ultime 9 partite

Federico Chiesa è tornato a trascinare la Juve: numeri da top per l'attaccante italiano che non ha mai iniziato meglio una stagione

L'attaccante italiano sta vivendo il suo miglior inizio di stagione di sempre, come comunicato anche dalla Lega Serie A: "Questo è il miglior avvio da punto di vista realizzativo per Federico Chiesa in Serie A TIM (non era mai arrivato a tre centri nelle prime quattro giornate).