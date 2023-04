Sassuolo, Dionisi: “La vittoria è merito nostro, non demerito della Juve”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Juve , l'allenatore del Sassuolo Dionisi ha detto: "E' una prestazione corale, di squadra, importante. Sarebbe un peccato se qualcuno di voi non renda merito al Sassuolo parlando di una Juve poco efficace. La Juve è forte, il Sassuolo ha fatto molto bene in fase difensiva e le due ciliegine sono state il gol di Defrel e la parata di Consigli , di questo sono molto molto contento".

Chiosa finale su Frattesi, accostato proprio alla Juve: "Davide ha fatto bene oggi. Ora come ora lui deve fare bene con il Sassuolo, poi se si meriterà altri palcoscenici non sta a me dirlo. Sa fare entrambe le fasi, sa entrare in area come pochi, sa giocare con entrambi i piedi, la cosa più bella che ha fatto oggi è il recupero nel secondo tempo perché ha messo le sue qualità al servizio della squadra e questo per me è un successo. Spero continui, come tutta la squadra, poi a fine stagione si tirerà una riga".