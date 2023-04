Calvo: “Frattesi è pronto per una big, seguiamo lui come altri giovani italiani”

Il dirigente dei bianconeri ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Sassuolo valevole per la trentesima di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro il Sassuolo nella partita valvole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il CEO dei bianconeri Francesco Calvo, ha palato a pochi minuti dall'inizio della partita.

"Barbieri è emozionato, ma i compagni lo stanno aiutando a stare sereno e a sentirsi a casa. Oggi è l'esordio del sesto giocatore della Next Gen in prima squadra, guardando le statistiche negli ultimi quattro anni di Next gen hanno esordito in 28, facendo 82 presenze. Quest'anno siamo arrivati a più di 90, è la stagione di consolidamento del progetto che assumerà la sua regolarità. Per noi è motivo di grande orgoglio, formare i giocatori giovani italiani per poi mandarli in Nazionale è sempre stato il punto forte della Juventus, oltre che uno dei nostri obiettivi e un grande motivo di orgoglio".

"Frattesi è un grande giocatore ma non è giusto parlare oggi di un giocatore del Sassuolo. Se comunque noi non seguissimo gi italiani forti e giovani non faremmo bene il nostro lavoro. Seguiamo tutti i i giocatori che possono essere da Juventus, Frattesi è uno di questi ed è pronto per una big".