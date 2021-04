Sarri verso la Roma, la Juve chiede uno sconto sulla penale

Il tecnico verso la Capitale, ma prima c'è un nodo da sciogliere

redazionejuvenews

Finale di stagione al cardiopalma. Dopo i successi di Napoli e Lazio di ieri, ottenuti rispettivamente contro Torino e Milan, la classifica vede ora gli azzurri di Gattuso al terzo posto davanti alla Juventus, quarta per miglior differenza reti nei confronti dei rossoneri, con i biancocelesti che a loro volta, con una partita ancora da giocare, sono con il fiato sul collo delle avversarie. Un posto in Champions League sarebbe l'obiettivo minimo in casa bianconera, così da non buttare completamente all'aria una stagione che, fin qui, ha dato ben poche soddisfazioni. Il futuro in panchina di Andrea Pirlo passa dalle prossime cinque partite, a cominciare dalla trasferta di Udine di domenica prossima. In caso di debacle totale, una conferma è quantomeno improbabile.

La Juve tornerebbe così sul mercato in cerca di un nuovo allenatore, il quarto nelle ultime quattro stagioni dopo che, dall'addio di Allegri, anche Maurizio Sarri ha guidato la squadra nella passata stagione, prima dell'esonero maturato in estate. Il tecnico toscano è ufficialmente ancora sotto contratto con i campioni d'Italia in carica, ma è pronto a tornare in sella ad un nuovo club. Si tratta della Roma che, insoddisfatta dell'operato di Paulo Fonseca, punta decisa sull'ex Juve e Napoli per il futuro.

Stando a quanto riportato quest'oggi dal Corriere dello Sport, un accordo tra i giallorossi e il mister non sarebbe un problema. Entrambe le parti sarebbero convinte del progetto tecnico da intraprendere insieme, ma c'è ancora un ostacolo da superare. Si tratta della penale che la Juve deve a Sarri per liberarlo ufficialmente dal suo ruolo e consentirgli così di unirsi ad una nuova società. I bianconeri vorrebbero uno sconto sui 2,5 milioni di euro dovuti, ma l'ex allenatore, al momento, non vorrebbe scendere a patti. Trattato secondo lui senza rispetto, in questo momento Sarri non avrebbe alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste.