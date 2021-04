Under 19, i bianconeri vincono contro la Sampdoria 2-1

I bianconeri battono la Sampdoria

TORINO - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato sul proprio sito web la sintesi della partita tra bianconeri Under 19 e Sampdoria. Di seguito la riportiamo: "Il match inizia su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre vogliono avere il possesso del pallone per cercare di costruire dal basso la manovra e soprattutto, una volta perso, portano tanti uomini in fase di pressing per cercare di recuperarlo quanto prima per non permettere ai rispettivi avversari di ragionare. Il risultato è una prima parte di gara con poche nitide occasioni da gol. La prima, infatti, arriva soltanto al 18’ con la conclusione di Da Graca, ben servito da Mulazzi. Il numero 9 bianconero si gira in una frazione di secondo e con il destro prova a centrare il bersaglio grosso, ma il suo tentativo regala soltanto l’illusione del gol. Alla mezz’ora Sekulov approfitta di un’indecisione della difesa blucerchiata e, dopo essere riuscito a saltare nettamente Siatounis, calcia in diagonale con il destro impegnando Zovko. Al 35’ arriva la prima nitida occasione per i padroni di casa con protagonista Prelec: lo sloveno calcia con il sinistro di prima intenzione dal limite dell’area, ma Garofani si supera e con un intervento strepitoso devìa il pallone sulla traversa. Il match sale ulteriormente di intensità e al 43’ si sblocca. Sono i bianconeri a passare in vantaggio con il sinistro di Da Graca, imbeccato splendidamente da Soule all’interno dell’area di rigore. Una sentenza l’attaccante classe 2002, al suo quindicesimo centro in campionato, in quattordici presenze. La squadra dell’ex allenatore dell’Under 17 bianconera, Felice Tufano, non ci sta e due giri di orologio più tardi trova il pareggio con il colpo di testa di Prelec che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.