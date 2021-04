Galeone: “Juve costruita male. Non escluderei il ritorno di Allegri”

Le parole dell'ex allenatore

redazionejuvenews

L'ex allenatore del Pescara Giovanni Galeone ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus e su Massimiliano Allegri, suo grande amico, ai microfoni di RadioBianconera:

"Allegri traghettatore? No, non penso sia possibile e non è neanche nello stile della Juve una mossa del genere. La Juventus è difficile che esoneri un allenatore prima della fine della stagione. Poi mancano cinque domeniche, non avrebbe senso cambiare adesso. La squadra non è stata costruita secondo me benissimo, ha avuto dei momenti in cui ci sono stati dei giocatori che hanno fatto la differenza: penso all'inizio con Kulusevski, poi Ronaldo, poi Morata e alla fine Chiesa che aveva iniziato malissimo e poi è diventato determinante. La Juventus ha avuto dei momento in cui ha sfruttato i singoli, ma non è mai stata una squadra ben delineata.

I bianconeri nel girone d'andata erano a due punti da un'Inter che era in piena crisi dopo l'uscita dalla Champions, era il momento in cui si doveva sfruttare i problemi dei nerazzurri. Conte invece è riuscito pian piano a costruire la squadra mettendo qualità con Eriksen, Perisic, Brozovic. La Juventus invece non ha ancora una formazione tipo. Come si fa a pensare alla difesa a tre adesso? È un po' come quando a inizio stagione Conte giocava con D'Ambrosio, Skriniar e Kolarov che poi alla fine non ha più giocato. La pecca di Pirlo è che secondo me è ancora troppo giocatore, si innamora di una soluzione e poi da lì la lettura della partita diventa difficile. Vorrebbe fare delle cose come se in mezzo al campo ci fosse ancora lui, ma non c'è.

Non mi sento di escludere il ritorno di Allegri. L'anno scorso l'avrei escluso, se lo chiamassero adesso non credo che Max rinuncerebbe per il prossimo anno. In caso di quinto posto bisognerà ricostruire, puntare sui giovani e rifondare. L'ultimo anno che è rimasto alla Juventus non ha avuto solo una richiesta, ne ha avute sei anche molto importanti. Penso a club come PSG e Real".