Sarri, l’ex Juve su tutte le furie: “Sono i*******o con Uefa, Lega, Fifa”

Con la sconfitta contro il Milan la Lazio resta ferma a sette punti in classifica dopo sette giornate di Serie A . I biancocelesti sono soltanto 4 punti sopra la zona retrocessione, un inizio di stagione particolarmente negativo.

L'ex Juve Maurizio Sarri in conferenza stampa ha detto: "Siamo vittime di un cocktail micidiale. Le prime 3 partite ce le siamo mangiate da soli. E poi calendario con 3 trasferte Napoli, Juve, Milan non si è mai visto. Classifica da non guardare ora. È difficile confermarsi dopo il 2 posto".