Sarri torna a parlare: “Con Napoli, Juve e Atletico abbiamo giocato alla pari”

Se al termine della sfida contro la Vecchia Signora Sarri era rimasto in silenzio stampa, ieri l'allenatore biancoceleste è invece tornato a parlare e ai microfoni di Sky Sport ha detto: "E’ un punto importante contro la favorita del girone. Ci danno tutti come squadra in difficoltà, in realtà nelle ultime tre partite abbiamo affrontato Napoli, Juventus e Atletico Madrid e abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, quindi ce la siamo giocata alla pari".