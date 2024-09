Sarno: “Al mercato della Juventus do un 8,5”

Sebastiano Sarno ha valutato la campagna rafforzamento delle squadre di Serie A: il giornalista ha promosso le scelte generali della Juventus

Intervistato a 1 Football Club, Sebastiano Sarno ha valutato il calciomercato delle principali forze del campionato di Serie A. Per la Juventus la valutazione è stata molto alta. Ecco le sue parole: “La Juventus, invece, ha rivoluzionato il centrocampo, è completamente un’altra squadra considerando anche che s’è rinforzata in altri reparti, e tutto è guidato da un ottimo allenatore come Thiago Motta. Voto: 8,5″.

I voti alle altre: Napoli top, milanesi sufficienti

Il giornalista ha proseguito parlando delle rivali della Juventus: “L’Inter ha fatto poco: ha trattenuto i migliori, ha puntellato la rosa, è stato un mercato sufficiente. La squadra è rimasta competitiva. Voto: 6. Il Milan non ha operato granché bene… Aveva il dovere di comprare una punta importante e spenderci tanto. Morata è un attaccante valido, certo, ma dopo Ibrahimovic e Giroud, arrivati in rossonero già in età avanzata, ritengo che il Milan doveva puntare a Zirkzee, per età e per progettualità. Anche in altri ruoli, non c’è stato un miglioramento evidente. Voto 6,5. Mi aspettavo tanto dall’Atalanta: Gasperini era rimasto a Bergamo, nonostante l’interessamento del Napoli, perché si aspettava un mercato di livello. Non ha lavorato bene. Voto: 5. Il Napoli, di contro, ha fatto un buon calciomercato. C’è stata la tegola Osimhen, ciononostante si è rinforzato bene: l’attacco è eccezionale. Così come è migliorato negli altri ruoli. Ci metto anche l’arrivo di Conte che giova a tutto l’ambiente. Voto 8,5″.