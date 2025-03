Juve, Di Marzio: “Motta? Progetto a lunga scadenza ma servono vittorie”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione in casa Juve

Dopo la sconfitta in Champions e quella in Coppa Italia non si fa altro che parlare del futuro di Thiago Motta. L’allenatore italiano è in bilico e in molti stanno già cominciando a pensare a chi potrebbe essere il prossimo allenatore della Juve. Ma come stanno davvero le cose? Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha spiegato: “C’è una protezione più forte rispetto alla situazione che c’è al Milan. Se dovessero continuare così le cose e non dovesse esserci empatia con la squadra, la società farà le sue valutazioni. È una scelta di Giuntoli ed è un progetto a lunga scadenza, ma anche i progetti a lunga scadenza necessitano di vittorie“.

Juve, le parole di Giuntoli

Giuntoli dopo la partita contro l'Empoli ha spiegato: "Thiago Motta non è in discussione. Siamo in linea con quello che ha detto Motta dopo la partita. Abbiamo fatto una prestazione inaccettabile: venivamo da 4 vittorie, siamo molto dispiaciuti e un po' arrabbiati. Ci siamo trovati con Maurizio Scanavino, Ferrero, il mister e abbiamo parlato a tutti. Loro per primi, sono convinti di poter fare di più e di raggiungere l'obiettivo Champions. Siamo convinti che il progetto sia importante, sta creando valore e in futuro ci darà soddisfazioni. Siamo convinti che il progetto e la squadra daranno soddisfazioni. Abbiamo cambiato tanto e investito su profili che in passato hanno fatto grandi prestazioni. Siamo convinti le faranno anche con la Juventus. Siamo sempre responsabili di quello che succede e siamo consapevoli di tutto questo. Siamo responsabili nei confronti di proprietà e tifosi".