Sampdoria-Juventus, le quote e i precedenti del match

Sabato alle 18 allo stadio Luigi Ferraris i bianconeri saranno ospiti della squadra blucerchiata. Andiamo a vedere cosa dicono i bookmakers.

redazionejuvenews

La 29ª giornata si avvicina sempre di più. Si comincerà sabato alle 15 con la partita tra Spezia e Cagliari. E alle 18 ci sarà la Juventus, ospite della Sampdoriaa Marassi. Nel turno precedente i bianconeri hanno battuto un'altra squadra ligure, lo Spezia, grazie al gol di Morata, mentre i blucerchiati vengono dalla sconfitta di Udine per 2-1. Una partita delicata per i padroni di casa, che dopo le ultime due battute d'arresto, si ritrovano al quindicesimo posto in classifica, a quota 26 punti. Il terzultimo posto si è avvicinato, a sole 4 lunghezze di distanza, occupato dal Venezia con 22 punti. La Sampdoria quindi sarà spettatrice interessata proprio del primo anticipo, visto lo Spezia ha gli stessi punti e il Cagliari ne ha uno in meno. La Juventus invece, quarta a quota 53, vuole vincere ancora per continuare la rincorsa ai primi posti e mantenere le distanze con le inseguitrici.

Ma cosa dicono le quote? La Juventus, secondo le agenzie di scommesse, è largamente favorita. La quota della vittoria bianconera è piuttosto simile per tutti, tra 1,62 e 1,67. Molto più complicata, nelle previsioni degli scommettitori, la vittoria della Sampdoria. Per i tre punti dei padroni di casa la quota oscilla tra 5 e 5,64. Qualche chance in più invece sembra averla il pareggio, pur essendo molto più alto del 2: la quota del segno x si aggira tra 3,6 e 3,9. Grande fiducia quindi per gli uomini di Allegri.

Del resto anche i precedenti recenti sorridono alla Juve. Dal 2015 infatti non ci sono mai stati pareggi in questa sfida. Nelle ultime 14 gare infatti ci sono state ben 12 vittorie bianconere e solo 2 successi blucerchiati. In questo lasso di tempo la Samp ha perso di più solo contro il Napoli: 13 volte. La Juventus inoltre ha segnato almeno 2 gol nelle ultime 6 gare contro la Samp in tutte le competizioni, facendo 16 gol in totale. È vero anche che dal 2013 i bianconeri hanno perso 3 volte in trasferta con la Sampdoria. Solo contro Roma e Napoli hanno perso di più in questo periodo (rispettivamente 4 e 5 volte). La squadra di Giampaolo inoltre ha vinto le ultime 2 fare casalinghe senza subire gol, cosa che non succedeva dal gennaio 2019, quando infilò 4 successi casalinghi. Quindi l'impegno non va preso sottogamba.