Verso Sampdoria-Juventus: tutte le statistiche e le curiosità

In vista del match di campionato tra Sampdoria e Juventus, la Lega Serie A ha pubblicato una lunga serie di statistiche e curiosità

redazionejuvenews

In vista del match di campionato tra Sampdoria e Juventus, la Lega Serie A ha pubblicato una lunga serie di statistiche e curiosità: "Dal 2015 in avanti Sampdoria e Juventusnon hanno mai pareggiato in Serie A TIM, con due successi blucerchiati e 12 bianconeri; nel periodo i liguri hanno perso più partite di Serie A TIM solo contro il Napoli (13).

La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei gare giocate contro la Sampdoria, considerando tutte le competizioni (16 reti in totale): per i bianconeri sei successi in questo parziale.

Dal 2013 in poi la Juventus ha perso tre trasferte di Serie A TIM contro la Sampdoria (6V), solo contro Roma (quattro) e Napoli (cinque) i bianconeri hanno perso più gare esterne nel periodo.

La Sampdoria ha vinto, senza subire gol, le ultime due partite casalinghe di campionato (4-0 contro il Sassuolo e 2-0 contro l’Empoli); i blucerchiati non fanno meglio dal periodo dicembre 2018-gennaio 2019, quando vinsero quattro gare interne di fila, tre delle quali senza concedere reti.

Nel 2022 la Juventus è la formazione che ha conquistato più punti in Serie A TIM: 19, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi in nove gare; la formazione bianconera è una delle cinque formazioni dei cinque maggiori tornei europei ancora imbattute in questo anno solare (con Siviglia, Liverpool, Barcellona e Newcastle).

Dopo la sconfitta del 30 ottobre contro l'Hellas Verona, la Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte di campionato (5V, 3N) e non fa meglio dal periodo dicembre 2017-marzo 2019 quando, ancora sotto Massimiliano Allegri, arrivò addirittura a 26 gare esterne di fila senza sconfitte.

La Sampdoria ha subito quattro degli ultimi sette gol in campionato nel primo quarto d’ora di gioco: in generale i blucerchiati hanno concesso ben 10 reti in questo lasso temporale nella Serie A TIM in corso, meno solo di Empoli e Salernitana (entrambe 11).

La Juventus ha vinto tutte e tre le partite stagionali disputate con il centrocampo titolare formato da Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot: l’ultima contro lo Spezia in campionato, quella in Coppa Italia contro la Fiorentina e l’altra in Coppa Italia proprio contro la Sampdoria, terminata 4-1 per i bianconeri (18 gennaio 2022).

Tra il 2008 e il 2015 Sebastian Giovinco ha giocato 89 partite e segnato 12 gol in Serie A TIM con la maglia della Juventus; contro la sua ex squadra ha realizzato quattro gol in sei partite nel massimo campionato, tutti con la maglia del Parma – contro nessuna avversaria ha segnato di più nella competizione (quattro reti anche contro l’Udinese, ma in 13 sfide).

La Sampdoria è la vittima preferita di DusanVlahovic in Serie A TIM: l’attaccante della Juventus ha realizzato cinque gol in cinque partite contro i blucerchiati, inclusa una doppietta al Ferraris nella vittoria per 5-1 della Fiorentina il 16 febbraio 2020". (legaseriea.it)