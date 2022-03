Sampdoria-Juventus: una sfida nel segno di Altafini

La Juventus sul proprio sito ha pubblicato un'approfondimento sulla partita tra i bianconeri e la Sampdoria, protagonista Altafini.

Mancano poco più di 24 ore a Sampdoria-Juventus. Il match della ventinovesima giornata sarà fondamentale per entrambe le squadre, reduci da periodi di forma opposti. Intanto, il sito ufficiale dei bianconeri, ha proposto la storia di José Altafini nella sfida tra bianconeri e blucerchiati, attaccante della Vecchia Signora dal 1972 al 1972, assoluto mattatore nelle partite contro il club ligure degli anni '70: "In 3 partite ha messo a segno 4 gol. I confronti a Genova tra Sampdoria e Juve non iniziano bene per José Altafini, che nel primo – quello del 1972-73 – viene sostituito nell'intervallo. Si rifarà nel biennio successivo, realizzando due doppiette consecutive determinanti per il successo della Signora."