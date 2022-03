Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus: recupera Cuadrado

Domani la Juventus scenderà in campo contro la Sampdoria nella ventinovesima giornata della Serie A. Ecco le scelte dei due allenatori.

Dopo i tre giorni europei, la Serie A è pronta a riaprire i battenti. Tra le sfide di cartello di questa giornata, la 29esima, si disputerà Sampdoria-Juventus, domani pomeriggio alle 18.00. La partita avrà come cornice lo stadio Luigi Ferraris di Genova, che spingerà i blucerchiati a ottenere preziosi punti salvezza. La Juventus invece deve vincere per rimanere a più sei sul quarto posto, obiettivo minimo da raggiungere. Inoltre i bianconeri vorrebbero accorciare anche su Inter, Milan e Napoli per alimentare la speranza di un quasi impossibile sogno Scudetto. Per la Vecchia Signora il match di domani sarà inoltre l'ultimo prima della delicatissima sfida di mercoledì contro il Villarreal , partita snodo per la qualificazione ai quarti di finale della Champions.

Massimiliano Allegri, come spesso gli accade ultimamente, dovrà fare a meno di molti uomini. Out certamente, oltre a Chiesa, McKennie e Kaio Jorge, anche Chiellini, Bonucci, Dybala e Zakaria. In forse De Sciglio e Alex Sandro, mentre non sarà disponibile per la trasferta Bernardeschi a causa della squalifica rimediata nell'ultimo match contro lo Spezia. Formazione quindi obbligata per l'ex allenatore del Milan con Danilo, Rugani, De Ligt e Pellegrini davanti a Szczesny. Locatelli, Arthur e Rabiot comporranno la linea mediana, mentre il tridente sarà formato da Cuadrado, Vlahovic e Morata. Per i blucerchiati ai box soltanto Damsgaard e Gabbiadini, infortunati di lungo corso. Giampaolo proporrà il solito 4-3-1-2 con Sensi dietro al duo Quaglierella-Caputo. In porta confermato Falcone, mentre i tre centrocampisti saranno Candreva, Thorsby e Rincon. In difesa ci sarà ancora il quartetto composto da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello, in ballottaggio con Murru, titolare nelle ultime uscite del club ligure.