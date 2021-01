Sampdoria-Juventus 0-2: pronta risposta dei bianconeri al Milan

TORINO- La Juventus di Andrea Pirlo chiude con un successo il mese di gennaio. A “Marassi” decidono le reti, una per tempo, di Federico Chiesa e Aaron Ramsey, che regalano ai bianconeri un successo importante per restare in scia del Milan capolista, vincitore alle 15.00 per 2-1 a Bologna. Cristiano Ronaldo e compagni, in attesa degli altri risultati, si portano così in solitaria al terzo posto in classifica a quota 39 punti, -7 dalla squadra di Pioli e a -2 dall’Inter di Antonio Conte impegnata tra poco in casa contro il Benevento.

Una gara dai due volti quella disputata dai campioni d’Italia in carica. Primo tempo ottimo, la squadra tiene bene il possesso del pallone e costringe la Sampdoria a rimanere schiacciata nella prorpia metà campo. Al 19′ Chiesa sblocca una gara che poteva farsi difficile: Ronaldo serve Morata sulla fascia, lo spagnolo mette in mezzo di prima intenzione per l’ex Fiorentina che, con un taglio dietro la difesa, si trova davanti al più facile dei gol. 1-0 e palla al centro. Si attende a questo punto una reazione della squadra di Ranieri, che non riesce però ad arrivare mai al tiro, rischiando anzi di subire il raddoppio. Ronaldo, liberato a rete, sparacchia però malamente fuori dopo non essere riuscito a dribblare Audero.

Nel secondo tempo è tutta un’ altra partita. La Juve fatica maggiormente, la Samp attacca a testa bassa caccia del pareggio. Al 56′ Morata trova il 2-0 su un lancio di Bonucci, ma Fabbri annulla per posizione nettamente irregolare del numero 9. La Samp continua a spingere, ma senza trovare vere e proprie occasioni. Quagliarella viene continuamente chiuso da Chiellini, autore di una gara monumentale. Classica girandola di cambi nel finale e la Juve riesce così a chiuderla: al 91′ Cuadrado si trova in uno contro uno con Audero ma, anzi che tirare, decide di servire l’accorrente Ramsey che a porta vuota chiude la gara. Game, set, match, tre punti per continuare a sperare nel decimo scudetto consecutivo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<