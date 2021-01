Sampdoria-Juventus, le pagelle di Angelo Di Livio: bene Chiesa, Chiellini decisivo

TORINO – Di seguito riportiamo le pagelle di Angelo Di Livio per Sampdoria-Juventus.

SZCZESNY 6 – Non troppo impegnato.

DANILO 6.5 – Solita grande sicurezza del brasiliano che ormai è diventato l’uomo più utile della rosa, nel reparto della retroguardia, sia in fase difensiva che offensiva.

BONUCCI 6 – Qualche distrazione, ma partita tendenzialmente ordinata con diversi buoni lanci per gli attaccanti.

CHIELLINI 7 – Quando lo puntano gli attaccanti nella Samp riesce ancora a neutralizzare bene l’azione d’attacco avversaria, sta piano piano rientrando al 100% della sua forma.

CUADRADO 6.5 – Un po’ in ombra, si concentra di più sulla fase difensiva. Quasi allo scadere del match serve un assist facile a Ramsey per il gol del 2-0.

MCKENNIE 6 – Grande partecipazione a centrocampo e grandi inserimenti, lo statunitense in alcune occasioni pecca un po’ di precisione.

BENTANCUR 6.5 – Da qualche tempo non riesce ad incidere e ad entrare in modo definitivo nella partita. Oggi non lo fa di nuovo, ma c’è un piccolo miglioramento.

ARTHUR 6 – Cattiveria in fase difensiva, ma i palloni giocati dal brasiliano sono pochissimi. Quando ottiene palla fa troppi tocchi e perde sempre un tempo di gioco.

CHIESA 7.5 – Segna il gol del vantaggio e come al solito partecipa alla grande all’azione d’attacco bianconera con cross, assist tentati e cavalcate verso l’aria blucerchiata.

MORATA 6.5 – Fornisce l’assist a Chiesa per il primo gol bianconero. Gli viene annullato un gol dopo un bell’inserimento.

RONALDO 5.5 – Partecipa all'azione del vantaggio juventino e nel primo tempo tenta diverse "fiammate" da campione, nella seconda frazione cala di molto.