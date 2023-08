Samardzic alla Juve? Balzaretti nega tutto: “Sono solo speculazioni”

Fino a pochi giorni fa Samardzic sembrava ormai a un passo dall' Inter , ma poi la trattativa con i nerazzurri si è interrotta di colpa. Una telenovela dai contorni poco chiari, con il padre-agente del giocatore pronto ad accusare Rafaela Pimenta e l'Inter e viceversa. L'unica cosa certa è che almeno per il momento il talento tedesco alla fine rimarrà a Udine . Il classe 2002 è infatti un giocatore di grandissima qualità e difficilmente la squadra bianconera riuscirà a trattenerlo a lungo. Tra le squadre interessate al centrocampista c'è anche la Juve , che ha chiesto informazioni senza mai affondare il colpo. La Vecchia Signora vuole potenziare la squadra a disposizione di Allegri ma il centrocampo per il momento è l'ultimo dei problemi.

Intervenuto ai microfoni dell'Ansa il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Balzaretti ha fatto il punto sul futuro di Samardzic: "L’Udinese è una società in salute, non ha bisogno di vendere i giocatori e lo fa solo ed esclusivamente se ci sono le condizioni, sia economiche, sia tecniche. Così com’era avvenuto con Samardzic nella trattativa con l’Inter. Tutte le voci che lo vedono accostato ad altre squadre sono unicamente delle speculazioni che non abbiamo assolutamente preso in considerazione. Per Lazar facciamo una valutazione molto importante: del resto stiamo parlando di uno dei 2002 più forti in assoluto nel panorama continentale.