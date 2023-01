Juve, il punto sulle cessioni: 5 giocatori a rischio addio

Manca ormai meno di un mese alla fine del calciomercato e la Juve non ha ancora chiuso neanche un'operazione. La crisi economica, le casse in rosso e i problemi societari stanno frenando la Vecchia Signora, che prima di poter acquistare dovrà vendere. Oltre ai giocatori in prestito come Pellegrini , Zakaria e Arthur e all'ormai noto McKennie secondo La Gazzetta dello Sport sono altri cinque i giocatori che sono finiti sulla lista dei cedibili.

Novità anche sulla fascia destra, dove Cuadrado e De Sciglio sono in bilico. Il colombiano il contratto in scadenza e vendendolo ora la Juve potrebbe monetizzare dalla sua cessione. L'italiano invece è un terzino puro e non ha un ruolo specifico nel nuovo 3-5-2 di Allegri: si valuta un suo addio. Chiosa finale su Rabiot che come Cuadrado ha il contratto in scadenza. I discorsi per il rinnovo non procedono e la Juve in caso di offerte potrebbe anche decidere di farlo partire subito.