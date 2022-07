Juve, Salihamidzic: “Siamo in una buona posizione per De Ligt”

Il direttore sportivo del Bayern, ai microfoni della BILD, ha mostrato grande fiducia sul buon esito dell'operazione per il centrale ex Ajax.

redazionejuvenews

Uno dei temi principali del mercato bianconero è quello della cessione di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese infatti, che ha un contratto fino al 2024, non ha accettato le proposte di rinnovo della Vecchia Signora, che gli erano state fatte a fine stagione. A questo punto quindi la sua vendita diventa un punto cardinedella campagna acquisti, visto che la Juvepunta a massimizzare l'incasso. Se in un primo momento era stato il Chelsea a interessarsi, per poi virare su Kalidou Koulibaly, ora è il Bayern Monaco in pole per l'ex capitano dell'Ajax. Qualche giorno il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzicera stato a Torino per un blitz in cui aveva incontrato gli agenti del giocatore e la dirigenza bianconera. All'aeroporto di Caselle, al momento della ritorno in Baviera, il dirigente si era detto fiducioso sull'esito della trattativa, rispondendo ai cronisti presenti.

Fiducia ribadita da Salihamidzic ai microfoni della BILD: "Per me era importante sedermi a un tavolo con Cherubini e Nedved, ho un buon rapporto con la Juventus. Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa accade. Penso che siamo in una buona posizione per De Ligt in questo momento, perché abbiamo già fatto alcune cose. Questo rende il tutto più facile nel mercato dei trasferimenti".

Al momento Juventus e Bayern stanno continuando a trattare per trovare un'intesa sulla valutazione del centrale olandese. I bianconeri erano partiti dalla cifra della clausola, 120 milioni di euro, mentre i bavaresi finora hanno formulato un'offerta intorno ai 60 milioni più bonus, per arrivare a circa 70. La Juve però non vuole svendere il suo patrimonio e quindi si continuerà a lavorare, magari per trovarsi a metà strada, tra gli 80 e i 90 milioni tra parte fissa e bonus. Con quei soldi poi Cherubini andrà a caccia del sostituto: in pole ci sono Bremer e Pau Torres.