Rewind Juventus, il calciomercato 2019-20: da de Ligt a Buffon

Il calciomercato è iniziato pochi giorni fa. La Juventus, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte entrate?

redazionejuvenews

Nei primi giorni del calciomercato 2022, la Juventussta lavorando attivamente per chiudere diversi colpi, piazzandosi come una delle regine dell'estate. Ma, la Vecchia Signora, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte del calciomercato, tra acquisti e cessioni? Continuiamo con la nostra analisi dall'annata 2019-20. I bianconeri, dopo aver portare a termine una stagione onesta, senza troppi sussulti e anzi, con qualche amarezza, si preparano al secondo anno consecutivo con Ronaldo in squadra, motivo per cui il livello deve inevitabilmente alzarsi, per puntare sempre più in alto, con l'obiettivo principale della conquista della Champions League, trofeo ambito che manca da oltre 20 anni.

La Vecchia Signora punta subito de Ligt, anche lui carnefice dell'ultima eliminazione in Europa della Juventus, grazie alla sua rete nella partita di ritorno nei quarti di finale. Madama lo acquista dall'Ajax per oltre 75 milioni, un investimento da top club. Arrivano poi a parametro zero Ramsey, Buffon e Rabiot, rispettivamente dopo le esperienze con Arsenal e PSG. Vengono inoltre acquistati due giovani di belle speranze, ovvero Demiral dal Sassuolo per 20 milioni, e Kulusevski dall'Atalanta per 40 milioni. La Juventus lavora anche molto sugli scambi, ed infatti sbarcano a Torino Danilo e Luca Pellegrini, mentre fanno il percorso inverso Cancelo e Spinazzola, destinazione Manchester e Roma.

La stagione della Juventus, la prima del post-Allegri, con Maurizio Sarri in panchina, stenta a decollare, anche per le novità portate dall'ex allenatore del Napoli. La Vecchia Signora, però, in inverno ingrana, e ottiene la testa della classifica solitaria. Poi la pandemia blocca tutto, e si riprende in estate. I bianconeri conquistano lo Scudetto senza troppi problemi, ma perdono sia la Supercoppa italiana che la Coppa Italia, rispettivamente contro Lazio e Napoli. In Champions le cose non vanno meglio, visto che il club piemontese viene eliminato dal Lione agli ottavi di finale, nonostante la solita super prestazione di Ronaldo.