Juve, Salihamidzic: “Ci saranno altri incontri per De Ligt”

Continuano a essere ore calde in casa Juventus sul fronte De Ligt . La cessione dell'olandese è ora il nodo principale del calciomercato bianconero, prima di affondare per nuovi colpi in entrata dopo Di Maria e Pogba . Il Bayern sta continuando il suo pressing per assicurarsi il talento dell'olandese e fioccano le dichiarazioni dei dirigenti del club tedesco. In giornata Oliver Kahn , direttore generale dei bavaresi, ha dichiarato ai microfoni di BR24 che il difensore bianconero vuole andare al Bayern e che le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni.

Il direttore sportivo del club tedesco, Hasan Salihamidzic, ha parlato in un'intervista a Sky Sport Deutschland, dove ha ribadito i prossimi contatti con i bianconeri per De Ligt, oltre a parlare dell'addio di Lewandowski, ceduto al Barcellona: "Sapete tutti c'è che stato incontro in Italia e certamente ce ne saranno altri. Lewandowski? In Germania non c'è stato un attaccante come lui dopo Gerd Muller. hHa avuto una grande carriera e ha fatto grandi cose con il Bayern, ma il suo desiderio era quello di andare via. Ora sostituirlo per noi sarà difficile, come accade a ogni club quando parte un giocatore simile. In ogni caso abbiamo già un ottimo attacco, ma il peso deve essere suddiviso su più elementi, i ragazzi adesso sono chiamati a questa sfida, abbiamo un bel po' di opzioni all'interno della rosa".