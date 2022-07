Juve, Kahn: “De Ligt? Abbiamo parlato, vuole venire al Bayern”

Il direttore generale del club bavarese, ai microfoni di BR24 si è mostrato ottimista per la buona riuscita della trattativa per l'olandese.

redazionejuvenews

Matthijs De Ligt sembra sempre più vicino a lasciare la Juventuse trasferirsi al Bayern Monaco. Il direttore generale del club bavarese, lo storico ex portiere Oliver Kahn, ha rilasciato queste parole ai microfoni di BR24:"Abbiamo avuto dei colloqui per de Ligt. Il giocatore vuole venire al Bayern Monaco. Ci saranno altri contatti e poi vedremo come andrà". Il dirigente tedesco sembra quindi molto ottimista sull'esito positivo della trattativa per il centrale bianconero.

Un ottimismo che fa il paio con quello di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, che ai microfoni della BILD aveva detto: "Per me era importante sedermi a un tavolo con Cherubini e Nedved, ho un buon rapporto con la Juventus. Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa accade. Penso che siamo in una buona posizione per De Ligt in questo momento, perché abbiamo già fatto alcune cose. Questo rende il tutto più facile nel mercato dei trasferimenti".

Al momento Juventus e Bayern stanno continuando a trattare per trovare un'intesa sulla valutazione del centrale olandese. I bianconeri erano partiti dalla cifra della clausola, fissata a 120 milioni di euro, mentre i bavaresi per ora hanno formulato un'offerta intorno ai 60 milioni più bonus, per arrivare a circa 70. La Juve però non vuole svendere il suo patrimonio e quindi si continuerà a lavorare, magari per trovarsi a metà strada, tra gli 80 e i 90 milioni tra parte fissa e bonus. In questo senso il rilancio potrebbe essere facilitato dalla cessione di Robert Lewandowski al Barcellona, da cui il club tedesco incasserà 45 milioni di euro, più 5 milioni di bonus. A questo punto quindi a Torino si aspettano una nuova offerta al rialzo del Bayern. Poi, una volta conclusa questa operazione, Cherubini avrà il budget per trovare un sostituto all'altezza per il centrale olandese, che possa guidare la retroguardia bianconera.