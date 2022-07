Piccinini: “Con questo mercato Juve e Inter favorite”

Il noto giornalista, sulle pagine di Tuttosport, ha analizzato l'andamento del calciomercato, indicando le sue favorite per il prossimo anno.

redazionejuvenews

Ormai manca meno di un mese all'inizio del campionato di Serie A. Le squadre sono al lavoro sul campo nei ritiri, mentre le società si stanno occupando del calciomercato, che sta entrando nelle fasi più calde. La Juventusha già messo a segno due colpi molto importanti a parametro zero, come l'ingaggio di Angel Di Maria, dopo un lungo corteggiamento, e il ritorno di Paul Pogba, che è un vero e proprio idolo per i tifosi bianconeri. Poi c'è stata anche un'operazione per il futuro, con l'acquisto di Andrea Cambiaso dal Genoa, con Radu Dragusin che ha fatto il percorso inverso. Il giovane esterno poi è stato subito girato in prestito al Bologna.

L'altra squadra che più si è rinforzata in questa sessione estiva è l'Inter. A Milano infatti è tornato Romelu Lukaku, pronto a ricomporre la coppia con Lautaro Martinez. A parametro zero sono arrivati Henrikh Mkhitaryan e André Onana, mentre sono stati acquistati due giovani interessanti come Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Tra le big italiane al momento è Derby d'Italia per lo scettro di regina del mercato e quindi anche per i favori del pronostico in vista della prossima lotta Scudetto.

Dalle colonne di Tuttosport, Sandro Piccinini ha evidenziato proprio Juve e Inter come favorite: "Bisogna dire che fino a questo momento le indicazioni che arrivano dal mercato, e intendo le operazioni fatte e finite, portano nerazzurri e bianconeri in evidenza. Il ritorno di Lukaku e Pogba sui due fronti, insieme al rinforzo juventino con Di Maria fanno pensare che in effetti per la corsa Scudetto le due squadre partano con un vantaggio. Bisognerà comunque fare attenzione al Milan che già nella scorsa stagione non godeva di molti favori del pronostico ed è stata un po’ snobbata, ma alla fine è venuta fuori in maniera decisa riuscendo a vincere. Per cui attenzione anche ai rossoneri".