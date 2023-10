Salernitana, cambio in panchina con due ex Juve: arriva Inzaghi

La Salernitana ha effettuato un cambio in panchina; via Sousa e dentro Inzaghi, entrambi ex calciatori della Juventus.

La Salernitana, dopo le ultime prestazioni non ottimali, ha esonerato l'ex bianconero Paulo Sousa, sostituendolo con un altro ex Juve, ovvero Pippo Inzaghi, reduce dall'ultima esperienza in Serie B con la Reggina, adesso in Serie D causa fallimento.