Verso Salernitana-Juventus: lo stato di forma delle due squadre

Stasera all'Arechi i bianconeri affronteranno i granata nella gara che chiuderà la ventunesima giornata di Serie A: come arrivano le squadre

redazionejuvenews

Questa sera all'Arechi la squadra di Allegrisfiderà la Salernitana. Andiamo a vedere lo stato di forma delle due squadre nell'approfondimento a cura del sito ufficiale della Juventus. Il focus: "Dopo una serie di sette match senza alcun successo in campionato (2N, 5P) la Salernitana ha vinto la gara più recente contro il Lecce - i granata potrebbero vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre.

La Salernitana ha alternato un pareggio e una sconfitta nelle ultime quattro partite interne di Serie A (2N, 2P) e, dopo lo 0-2 contro il Napoli nella più recente, potrebbe perdere due gare casalinghe di fila nel torneo per la seconda volta nella gestione Nicola (la prima contro Udinese e Roma lo scorso maggio).

Con la vittoria contro il Lecce nell’ultima partita la Salernitana ha raggiunto quota 21 punti in Serie A, superando il record che resisteva dal 1947/48 dopo le prime 20 giornate nella massima serie (20 in quel caso e contando sempre tre punti a vittoria); inoltre i campani hanno superato anche il record di gol registrati a questo punto del campionato (25 nel 2022/23 rispetto ai 21 del 1947/48).

Dopo otto vittorie di fila senza subire alcun gol, la Juventus ha guadagnato un punto nelle ultime tre partite di campionato, incassando 10 reti. I bianconeri non perdono due match di fila in Serie A dall’ottobre 2021, mentre l’ultima volta che sono rimasti senza segnare in due gare consecutive nel torneo risale al novembre 2012.

Inoltre la Juventus, senza vittorie da tre partite in Serie A, potrebbe mancare il successo per quattro gare di fila da settembre 2021 - prime quattro gare del ritorno di Allegri - mentre nella prima gestione con l’allenatore livornese era successo solo due volte in cinque anni nel torneo: quattro a settembre 2015 e cinque a maggio 2019.

Dopo aver mantenuto la porta inviolata per otto partite, la Juventus ha concesso almeno due gol nelle ultime tre di Serie A, l’ultima occasione in cui ha subito più di una rete per più gare di fila nella massima serie è stata nel marzo 1993".